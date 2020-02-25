فادي كرم: خطير هذا الخداع بالوعود النفطية والتباهي بالبدء بالتنقيب

اشار امين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي كرم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "خطير هذا الخداع بالوعود النفطية والتباهي بالبدء ب​التنقيب​، وهم يدركون ان ما بين التنقيب واستخراجه سنوات طويلة، وما بين استخراجه والاستفادة منه سنوات اطول، وما بين صفقاته المشبوهة والشفافية فيه فرق شاسع، فإمّا فساد اكبر وإمّا إدارة نظيفة، ليس كما اداروا ملف الكهرباء".

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