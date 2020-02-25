مديرة الإرشاد في وزارة التربية: المدارس لن تُقفل أبوابها الّا اذا تطور الوضع

أكدت مديرة الإرشاد والتوجيه في ​وزارة التربية​ والتعليم العالي هيلدا الخوري، أنّ "تحضيرات وزارة التربية بدأت قبل نحو شهر ونصف الشهر من تسجيل أوّل حالة كورونا في ​لبنان​. فقمنا بالتجهيز الوقائي لمواجهة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة و​وزارة الصحة​ العامة و"​اليونيسف​"، وبالتنسيق مع لجنة ​الوقاية​ من ​الكورونا​ التي أُنشئت في ​مجلس الوزراء​. وتركّز عملنا على 3 نقاط هي: التوعية، والتعقيم الدوري، والنظافة"، مشيرة الى أن "مشرفي الإرشاد الصحي من جهاز الإرشاد والتوجيه من الوزارة، سيزورون المدارس والثانويات الرسمية الخميس، لعرض الإرشادات والتدريب الصحّي عليها، كما ستُجري الوزارة لقاءات مع مدراء المدارس في كل لبنان هذا الأسبوع أيضاً، لإطلاعهم على سبل الوقاية من الفيروس".

وأكّدت الخوري في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "المدارس لن تُقفل أبوابها الّا اذا تطور الوضع، وعندها سيتم ّإخلاء المدرسة وتعقيمها كما يجب، من خلال شركات متخصّصة تلتزم بدفتر شروط الذي تعدّه "اليونيسف" طبقاً لمعايير ​منظمة الصحة العالمية​، وذلك في حال كان هناك حالة كورونا لأحد التلامذة او احد الاهالي او الهيئة الادارية او التعليمية العاملة في المدرسة. أما الآن، المطلوب هو التعقيم الدوري للمدارس بالمعقمات التي تُستعمل عادة، فنظافة ​البيئة​ المدرسية مهمة جداً"، مبينة أن "الوزارة ستقوم بتوزيع صابون معقّم هذا الأسبوع في ​المدارس الرسمية​ إحترازياً، بعد أن كانت وزّعت سابقاً ميزان حرارة ديجيتال على تلك المدارس".

وطمأنت الأهالي إلى أنّه "طُلب من كل فرد تواصل مع أحد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الإيرانية أو تواجد في أحد البلدان، حيث ينتشر الفيروس، أن يعتزل في المنزل 14 يوماً ويراقب نفسه، وأن يتصل بوزارة الصحة في حال شعوره بأيّ من عوارض المرض"، لافتة الى أنّ "هذه الخطوة الإحترازية اتُخذت لطمأنة الأهالي من الجانبين. فالمحتمل إصابتهم يبقون تحت مراقبة أهلهم للإطمئنان الى صحتهم، والآخرون، يصبحون بمنأى عن الخطر"، مشددة على أن "الوعي مهم جداً، ويجب الّا نستخّف بالموضوع، فالتعاون بين جميع مكوّنات المجتمع ضروري لتأمين الصحة السليمة للجميع".