عبدالله: الخطابات الكيدية الغوغائية لن تخفي العجز والفساد بالكهرباء

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "ردود المسؤولين السابقين من تيار العهد، على فضائح ملف ​الكهرباء​، تعكس الضياع والأصرار على التعمية عن حقيقة أزمة القطاع المزمنة، والتي انهكت خزينة ​الدولة​، الحقائق المادية والعلمية، ليست وجهة نظر، والخطابات الكيدية الغوغائية لن تخفي ​العجز​ و​الفساد​، آن الأوان للمحاسبة ووقف الهيمنة". إضغط للمزيد

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