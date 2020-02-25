كازينو لبنان ينفي خبر إصابة الكورونا فيه ويضعه في إطار الشائعات

أعربت إدارة "​كازينو لبنان​" عن أسفها لـ"وصول بعض المتضررين من صمود هذا المرفق الحيوي رغم الأوضاع الإقتصادية المتردية، إلى نشر ​شائعات​ مغرضة عبر بث أخبار مزيفة تنتحل إسم "​الميادين​"، في تصرّف لا يمت إلى الأخلاق أو الوطنية بصلة، وتسعى إلى إستغلال فيروس "كورونا"، وزعم وجود حالة مصابة في الكازينو".

ونفت إدارة الكازينو هذا الخبر جملةً و تفصيلًا، مؤكدة "أنها وبعد تواصلها مع مصدر مسؤول في قناة "الميادين"، أكد عدم وجود هذا الخبر على أي من مواقعهم الرسمية، وبالتالي فإن إدارة الكازينو وقناة "الميادين" تجزمان ان هذا الخبر مفبرك وعار من الصحة".