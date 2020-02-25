ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 14 شخصا بعد وفاة حالتين

أعلن وزير الداخلية الإيراني ​عبد الرضا رحماني فضلي ارتفاع عدد ​حالات​ الوفيات، جراء ​فيروس كورونا​، إلى 14 شخصا، وذلك بعد وفاة حالتين جديدتين.

واشار فضلي خلال مؤتمره الصحفي، الى إن هناك ضرورة للتغلب على ​فيروس "كورونا" القاتل من خلال تعزيز الوحدة والتعاون والتلاحم في البلاد. وأكد الوزير الايراني أن ​الحكومة​ تدارست خلال اجتماعها قضية فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصاديّة في البلاد.