أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي ارتفاع عدد حالات الوفيات، جراء فيروس كورونا، إلى 14 شخصا، وذلك بعد وفاة حالتين جديدتين.
واشار فضلي خلال مؤتمره الصحفي، الى إن هناك ضرورة للتغلب على فيروس "كورونا" القاتل من خلال تعزيز الوحدة والتعاون والتلاحم في البلاد. وأكد الوزير الايراني أن الحكومة تدارست خلال اجتماعها قضية فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصاديّة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 14 شخصا بعد وفاة حالتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.