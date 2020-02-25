محمد علاوي: هناك مخطط لإفشال تمرير الحكومة العراقية بسبب عدم القدرة على الاستمرار بالسرقات

لفت رئيس الوزراء العراقي المكلّف ​محمد توفيق علاوي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "قد وصل إلى مسامعي أنّ هناك مخطّطًا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في ​السرقات​، لأنّ الوزارات ستُدار من قِبل وزراء مستقلّين ونزيهين، ويتمثّل هذا المخطّط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سريًّا". وأعرب عن أمله أن "تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

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