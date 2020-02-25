التلفزيون الياباني: وفاة رابع راكب من السفينة السياحية في اليابان

أفاد التلفزيون ​اليابان​ي أن راكبا رابعا من ركاب ​السفينة​ السياحية "دياموند برنسيس" الراسية في اليابان توفي متأثرا ب​فيروس كورونا​، مضيفا أن الراكب المتوفي في الثمانينات من عمره.

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