أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، بحث خلال مكالمة هاتفيّة، مع نظيره البريطاني بن والاس، بالوضع في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​، إضافةً إلى قضايا الأمن والصناعات الدفاعيّة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا الدفاع في تركيا وأميركا بحثا هاتفيا بالوضع في إدلب وقضايا الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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