أكّد وزير الداخلية الإيرانية عبدالرضا رحماني فضلي "ضرورة التغلّب على "فيروس كورونا" من خلال تعزيز الوحدة والتعاون والتلاحم في البلاد".
ولفت في تصريح صحافي، عقب اجتماع لجنة الإعلام والدعاية الاقتصاديّة في البلاد، إلى أنّ "الإجتماع تدارس قضيّة "فيروس كورونا" وتبعاتها الاقتصاديّة في البلاد"، موضحًا أنّ "توفير السلع والبضائع وتوزيعها في البلاد من مهمّات الحكومة والأجهزة التنفيذيّة". وأشار إلى أنّ "مندوبي الأجهزة التنفيذيّة المعنيّة حضروا الاجتماع وطمأن ممثّلو وحدات الإنتاج والتوزيع بعدم حدوث مشكلة ما في مسار تقديم الخدمات وأسعار السلع والبضائع".
وذكر فضلي أنّ "رئيس الجمهورية كلّف الأجهزة التنفيذيّة والوزارات كافّة بأن تقدّم الخدمات اللوجستيّة والدعم اللازم لوزارة الصحة بصورة مستمرّة"، مركّزًا على أنّ "وسائل الإعلام المناهضة وأعداء الشعب الإيراني يقومون ببثّ أكاذيب وأنباء مزيّفة حول "فيروس كورونا" في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الإيرانية: سنتغلب على فيروس كورونا بالوحدة والتلاحم والتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.