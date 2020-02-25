وزير الداخلية الإيرانية: سنتغلب على فيروس كورونا بالوحدة والتلاحم والتعاون

أكّد وزير الداخلية الإيرانية ​عبدالرضا رحماني فضلي​ "ضرورة التغلّب على "​فيروس كورونا​" من خلال تعزيز الوحدة والتعاون والتلاحم في البلاد".

ولفت في تصريح صحافي، عقب اجتماع لجنة الإعلام والدعاية الاقتصاديّة في البلاد، إلى أنّ "الإجتماع تدارس قضيّة "فيروس كورونا" وتبعاتها الاقتصاديّة في البلاد"، موضحًا أنّ "توفير السلع والبضائع وتوزيعها في البلاد من مهمّات الحكومة والأجهزة التنفيذيّة". وأشار إلى أنّ "مندوبي الأجهزة التنفيذيّة المعنيّة حضروا الاجتماع وطمأن ممثّلو وحدات الإنتاج والتوزيع بعدم حدوث مشكلة ما في مسار تقديم الخدمات وأسعار السلع والبضائع".

وذكر فضلي أنّ "رئيس الجمهورية كلّف الأجهزة التنفيذيّة والوزارات كافّة بأن تقدّم الخدمات اللوجستيّة والدعم اللازم لوزارة الصحة بصورة مستمرّة"، مركّزًا على أنّ "وسائل الإعلام المناهضة وأعداء الشعب الإيراني يقومون ببثّ أكاذيب وأنباء مزيّفة حول "فيروس كورونا" في البلاد".