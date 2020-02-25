خفر السواحل التركي ضبط 88 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل إزمير

ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "وحدات من ​خفر السواحل التركي​ تحرّكت بناءً على معلومات تفيد بوجود مهاجرين غير نظاميّين على متن زورق مطّاطي قبالة سواحل قضاء جشمه في ولاية إزمير بغرب ​تركيا​".

وأوضحت أنّ "الخفر أوقف قاربَين كانا على متنهما 37 فلسطينيًّا و30 صوماليًّا و16 سوريًّا واثنين من ​اليمن​ و​الكونغو​، وآخر سنغاليًّا، أثناء محاولتهم العبور إلى خارج البلاد بطريقة غير قانونيّة"، لافتةً إلى أنّ "المهاجرين الـ88 أُحيلوا إلى مديرية إدارة ​الهجرة​ في الولاية، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّهم".