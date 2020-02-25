خفر السواحل التركي ضبط 88 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل إزمير

ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "وحدات من خفر السواحل التركي تحرّكت بناءً على معلومات تفيد بوجود مهاجرين غير نظاميّين على متن زورق مطّاطي قبالة سواحل قضاء جشمه في ولاية إزمير بغرب تركيا".
وأوضحت أنّ "الخفر أوقف قاربَين كانا على متنهما 37 فلسطينيًّا و30 صوماليًّا و16 سوريًّا واثنين من اليمن والكونغو، وآخر سنغاليًّا، أثناء محاولتهم العبور إلى خارج البلاد بطريقة غير قانونيّة"، لافتةً إلى أنّ "المهاجرين الـ88 أُحيلوا إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّهم".
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