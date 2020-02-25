"هدى" تقيم دعوى خلع: "جوزي كسر إيدي عشان كيس مكرونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "هدى. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "جوزي كسر إيدي بسبب كيس مكرونة".

تروي "هدى" 40 سنة، ربة منزل: "تزوجت منذ 11 عامًا من محمد 45 سنة، موظف، ورزقنا الله بطفلتين، أعمارهن 6 و10 سنوات، والمشكلة التي أعاني منها هي بخل زوجي، تحملته 11 عامًا من أجل أطفالي".

أضافت الزوجة: "بخل زوجي يجعله يطمع في طعام أطفاله، فهو يجلس بجانبهم كي يأكل كل طعامهم، وطعامه يوفره لليوم التالي، حتى أشتريت كيلو برتقال يتناوله بمفرده ويقول أنا اللي شقيان وتعبان في الشغل، وبسبب بخله يعاني أطفالي من الأنيميا".

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استكملت هدى: "نحن نعيش على التموين الذي نحصل عليه من الحكومة، وبمجرد انتهائه يقول لي زوجي اتصرفي أنتي، وذات يوم جاءت شقيقتي لزيارتنا وقبل مغادرتها أعطت أطفالي مبلغ بسيط من المال، واشريت لهن به كيس مكرونة مستورد لتحضير الغداء؛ وعقب عودة زوجي تشاجر معي وقالي أنتي اتجننتي تشتري كيس مكرونة بتمن كيسين، حتى وصل الأمر إلى تعديه عليا وكسر أيدي، إلى أن أنقذني جيراني منه".

أشارت الزوجة: "عقب اعتداء زوجي عليا، منحتني جارتي بعض الأموال كمصروفات للمواصلات حتى أصل إلى منزل أهلي، وحاول والدي أن يقنعني بالصلح مع زوجي من أجل بناتي، لكني رفضت وأخبرته بأني سأنتحر حال عودتي لزوجي مرة أخرى".

وتختتم: "لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 3014 لسنة 2019، ودعوى نفقة حملت رقم 2062 لسنة 2019، ولا تزال الدعوتان تنظران داخل ساحات المحكمة".​