​تلفريك في القاهرة.. ننشر المخطط التفصيلي لـ"عين الحياة" ونسب تنفيذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية أعمال تطوير منطقة عين الصيرة "عين الحياة" بحي مصر القديمة، ضمن مخطط عامل يستهدف تطوير مختلف المناطق في العاصمة وإعادة الوجه الحضاري السابق لها من جديد.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل مخطط تطوير منطقة عين الصيرة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية حتى اليوم..

تلفريك لأول مرة وأتوبيس كهربائي

يستهدف مخطط التطوير -حصل "الخليج 365" عليه- تعزيز الربط بين المناطق التاريخية من خلال نظم نقل عام نظيفة ومتنوعة تتيح انتقال أكثر استدامة مثل الأتوبيسات الكهربائية البانورامية والتلفريك وحركة المشاة والدراجات وتقليل الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة.

ومن المستهدف أن يربط التلفريك بين حديقة الفسطاط وحديقة الأزهر، بينما يربط الأتوبيس الكهربائي بين القاهرة الفاطمية والفسطاط.

تطوير منطقة الفسطاط القديمة

ينقسم تطوير منطقة الفسطاط القديمة ما يلي:

1- حديقة الفسطاط التاريخية

- قصبة الفسطاط بمساحة 326500 م2.

- حفريات الفسطاط بمساحة 215000 م2.

- أكاديمية الحرف اليديوة 115 ألف م2.

- فندق بحيرة عين الصيرة بمساحة 90 ألف م2.

- بحيرة عين الصيرة بمساحة 101 ألف م2.

- حديقة الفسطاط التاريخية.

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- متحف الحضارة بمساحة 88 ألف م2.

- مطاعم بحيرة عين الصيرة بمساحة 34 ألف م2.

2- حديقة الفسطاط الترفيهية.

3- حول حديقة الفسطاط الترفيهية وتشمل:

- بحير الفسطاط بمساحة 145 ألف م2.

- منطقة خدمات سياحية بمساحة 60 ألف م2.

- مطاعم بحيرة الفسطاط بمساحة 30 ألف م2.

- فندق بحيرة الفسطاط بمساحة 75 ألف م2.

- مجموعة من الحدائق.

الموقف التنفيذي

تم الانتهاء من إزالة المنازل السكنية الموجودة في المنطقة ويجري الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لإحال التربة برمال نظيفة على امتداد 12 ألف م3 في مارس 2020، إلى جانب أعمال تدربيس جوانب البحيرة بطول 3 آلاف م3، وتنفيذ أعمال حفر في تربة صخرية بمساحات 3500 م3، و50000 م3 في تربة عادية، و15000 م3 أعمال ردم من ناتج الحفر.

نوافير مضيئة ونخيل

تم تزويد البحيرة بـ36 طلمبة نوافير ويجري تشغيلها بشكل تجريبي في الفترة الحالية على أن تكون مزودة بإضاءات مختلفة، وتبلغ مساحات الزراعات في المرحلة الأولى 16000 م2، وتضم 200 نخلة وشجرة، و10000 نبات مغطيات تربة.

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