كورونا يغلق حدود الدول العربية مع إيران برا وجوا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 فبراير 2020 08:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تصاعدت المخاوف في عدة بلدان عربية وتغير التهكم بين المجتمعات العربية من انتقال فايروس كورونا عبر إيران، إلى مخاوف واقعية حتمت على الحكومات إغلاق الحدود مع إيران بعد أن شهدت أكثر وفيات بكورونا بعد الصين.

وشهدت إيران وفاة 12 حالة لتكون في مقدمة الدول التي تأثرت بالفايروس، باستثناء الصين حيث بدأ انتشار “كوفيد – 19” وجرى إحصاء نحو 2600 حالة وفاة.

وسجلت أربع دول عربية إصابات بفايروس كورونا المستجد، مع إعلان البحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت حالات جديدة، بينما دعت الإمارات مواطنيها إلى عدم السفر إلى إيران وتايلاند.

وأعلنت مسقط تعليق كل الرحلات الجوية مع إيران “إلى إشعار آخر” بعد الإعلان عن إصابة مواطنتين عمانيتين قدمتا من طهران بالوباء.

وتم الإعلان عن ثلاث إصابات في الكويت وواحدة في البحرين، وعاد الجميع من إيران التي توفي فيها حتى الآن 12 شخصا بعد إصابتهم بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إنّ الفحوصات الأولية التي أُجريت على قادمين من مدينة مشهد الإيرانية “أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة”.

والحالة الأولى هي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانة لسعودي (61 عاما)، والثالثة لغير محدد الجنسية (21 عاما). وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان إنّ مواطنها “سيبقى في الكويت لحين شفائه”.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية بدورها تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفايروس لمواطن بحريني قادم من إيران، “حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفايروس عليه وتم نقله فورًا للعلاج والعزل” في مركز صحي.

وقامت السلطات باتخاذ التدابير “الضرورية لمن خالطهم المريض”؛ حيث تم استدعاء هؤلاء، وعددهم غير معروف، لتطبيق “إجراءات العزل المعتمدة عليهم”.

وأوضحت الوزارة في وقت لاحق أنّ المصاب سائق لتوصيل طلاب عاد إلى البحرين الخميس الماضي. وقد ظهرت عليه العوارض بعد دخوله إلى المملكة، وقام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد إلى ثلاث مدارس.

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وتم فحص الطلاب على أن تغلق المدارس الثلاث لمدة أسبوعين احترازيًّا. وأخضعت الخطوط الجوية القطرية الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحي مدة 14 يوما.

ويسافر آلاف العراقيين والكويتيين والبحرينيين الشيعة إلى إيران لزيارة أماكن مقدسة، خصوصا في قم ومشهد.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظرا على دخول جميع السفن الإيرانية. كما أوقفت السلطات رحلات الطيران، باستثناء رحلات خاصة بنقل المواطنين المَوْجودين في إيران.

وأغلق العراق، الذي يدخله ملايين الإيرانيين سنويا لزيارة العتبات الشيعية المقدّسة في كربلاء والنجف، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بطلب من الأخيرة، وفقا لوسائل إعلام عراقية محلية.

وكان العراق أعلن الأسبوع الماضي منع دخول الوافدين الإيرانيين أراضيه، باستثناء الدبلوماسيين.

وإلى جانب الكويت والبحرين، سجّلت الإمارات ظهور 13 إصابة، شفيت ثلاث منها، بينما تعود آخر حالتين إلى زائر إيراني يبلغ من العمر 70 عاما وحالته الصحية غير مستقرة، وزوجته البالغة من العمر 64 عاما.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الإثنين منع سفر مواطنيها إلى “إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر” في إطار جهودها لمنع انتشار الفايروس.

وكان لبنان أعلن تسجيل أول إصابة بالفايروس لامرأة جاءت من مدينة قم الإيرانية.

وتم تسجيل إصابتين بالفايروس في إسرائيل لدى سائحين كانا على متن سفينة الرحلات السياحية “دايموند برنسيس” التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجرا صحيّا.

وظهر الوباء لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة في العالم.