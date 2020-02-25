حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما، وباردا بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق.

وخلال ساعات المساء والليل يتوقف تساقط الأمطار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، في يوم الخميس، ويكون الطقس غائما جزئيا، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة، يطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة في المناطق المنخفضة، ومائلة للبرودة قليلا في الجبال.

وفي ساعات الليل المتأخر والفجر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار مع أجواء باردة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة مع بعض الهبات النشطة أحيانا.

وفي يوم السبت تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويصبح الجو باردا نسبياً وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق.