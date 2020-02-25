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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحتفل بالعيد الوطني التاسع والخمسين للاستقلال والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
تحتفل الكويت بالعيد الوطني التاسع والخمسين للاستقلال الذي يصادف الثلاثاء ٢٥ فبراير، وذلك بعد مرور ١٤ عاما على تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد..
إلا أن إحياء اليوم الوطني يأتي هذا العام دون أجواء احتفالية بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، وقف الاحتفال بالأعياد الوطنية الشعبية بسبب فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر.
وتخلد الكويت عيد استقلالها، فضلا عن الذكرى 42 لإطلاق وبث النشيد الوطني للبلاد.
وتحل الذكرى التاسعة والعشرين للتحرر من الغزو العراقي هذا العام، وسط استذكار للتضحيات التي قدمها مواطنو البلاد طيلة سبعة أشهر، دفاعا عن بلدهم.
ونالت الكويت استقلالها رسميا عن بريطانيا في 19 يونيو/حزيران عام 1961، وفي يوم 25 فبراير/شباط عام 1978، شهدت الكويت بث نشيدها الوطني لها بعد إقراره من مجلس الوزراء، وهو من كلمات الشاعر الراحل أحمد العدواني وتلحين الموسيقار الراحل إبراهيم الصولة وتوزيع الراحل أحمد علي.
وجرى اختيار موعد البث في ذلك اليوم، تزامنا مع العيد الوطني آنذاك ومع الذكرى الأولى لتولي الشيخ الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم في البلاد.
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