مقتل 4 أشخاص في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

الثلاثاء 25 فبراير 2020

قتل 4 أشخاص في هجوم مسلح على دورية أمنية في شمال وسط بوركينا فاسو.



وقالت الشرطة في بيان، إنّه "تعرّض فريق من وحدة التدخّل السريع التابعة للشرطة الوطنية لكمين نصبه مسلحّون مجهولون على الطريق الرابط بين بيسيلا وغيبغا"، في مقاطعة سانماتنغا الواقعة في شمال وسط البلاد.

وأوضح البيان أنّه نتيجة هذا الهجوم، قتل 4 أشخاص، بينهم 3 من رجال الشرطة، وأصيب 5 آخرون بجروح، من دون أن يحدّد ما إذا كان هؤلاء الجرحى مدنيين أم شرطيين.

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في بوركينا فاسو

والثلاثاء الماضي، قُتل 24 شخصا، على الأقل، في هجوم نفذه مسلحون على كنيسة بقرية بانسي شمال غربي بوركينا فاسو.

وقال حاكم منطقة بانسي العقيد سالفو كابوري، في بيان، إن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصا، بينهم قسّ كنيسة بروتستانتية، ونأسف أيضا على إصابة واختطاف 18 شخصا آخرين".

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، على الرغم من انتشار الجنود الفرنسيين في إطار "قوة برخان".