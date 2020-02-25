من بينها اليمن.. اختتام المعرض السنوي للأغذية بدبي بمشاركة أكثر من 25000 شركة 

الثلاثاء 25 فبراير 2020

اختتم المعرض السنوي للأغذية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة أكثر من 25000 شركة من 200 دولة من بينها اليمن.



وقد قام نائب وزير التجارة والصناعة سالم محمد سلمان ومعه القنصل العام لبلادنا في دبي السفير محمد صالح القطيش بزيارة للمعرض، تفقدو خلالها الأجنحة اليمنية والمتمثلة في مجموعة شركات سالم عبدالرحمن باجرش وهائل سعيد أنعم والعيسائي وأولاد ثابت والعميري.

وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العربية الأستاذ محمد عبده أنعم ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنيه رئيس الغرفة التجارية لمحافظة حضرموت الأستاذ عمر عبدالرحمن باجرش وممثلي الشركات المشاركة.

وقد أبدى نائب وزير التجارة والصناعة إعجابه واعتزازه بالمستوى الرائع الذي تمثلت به المشاركة اليمنية وحجم المنتجات والأصناف المعروضه، واستمع من ممثلي الشركات المشاركة إلى شرح حول ما تعرضه من منتجات ومعدلات تسويقها في السوق اليمنية والأسواق العربية بل وبعض الأسواق في المحيط الآسيوي والأفريقي.

وعبر عن حرص الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض المنتجين والصناعيين اليمنيين وتقديم كافة التسهيلات لهم .

وكان نائب الوزير قد قام بزيارة إلى مصانع شركة تروفينا للأغذية في الشارقة وهي إحدى شركات مجموعة باجرش، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عمر عبدالرحمن باجرش، حيث اطلع على العملية الانتاجيه في المصنع، وسمع شرحا مفصلا حول العملية الإنتاجية ومراحل الإنتاج و طبيعة عمل الأقسام المختلفه والأصناف المنتجه والاسواق الموجهة لها.

Advertisements

وقد عبر نائب الوزير عن إعجابه البالغ لما شاهده من إدارة رائعه للعملية الانتاجيه والمستوى المتطور لتكنولوجيا التصنيع والجودة المتناهية للأصناف المنتجه.

هذا وكان نائب الوزير، قد نقل للأخوة رجال الأعمال تقدير فخامة رئيس الجمهوريه ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للدور الذي يلعبه رأس المال الوطني في تمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية.

مؤكدا الحرص على أن تكون المشاركة في إكسبو 2020 والذي سيقام بدولة الإمارات المتحدة، بمستوى يليق بمكانة اليمن وعراقة وأصالة الشعب اليمني.