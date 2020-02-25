شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ... ماذا سببت هطول الامطار في جاكرتا؟ والان نبدء بالتفاصيل
ضربت فيضانات مناطق واسعة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا ومحيطها اليوم الثلاثاء، بعد أيام من هطول الأمطار.
وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن مياه الفيضانات غمرت 81 موقعا في جاكرتا، بما في ذلك المنطقة التجارية بالمدينة.
وأضاف: "يتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والرياح القوية حتى الأربعاء ندعو الشعب للاستعداد".
كما تسبب الطقس السيء في فوضى مرورية، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا.
وتعد الفيضانات والانهيارات الأرضية أمرا شائعا أثناء موسم هطول الأمطار في إندونيسيا.
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