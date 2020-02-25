شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة "دياموند برنسيس" تسجل رابع وفاة لياباني والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخص ياباني في الثمانينيات من العمر، من ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس" حتفه، ليصبح بذلك

رابع وفاة من ركاب تلك السفينة، التي خضع ركابها للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين.

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ولم تشر التقارير إلى ما إذا كان الشخص الذي لقي حتفه رجل أم امرأة.

في غضون ذلك، سجلت اليابان مزيدا من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 851 شخصا، بينهم 691 شخصا من ركاب السفينة.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن 36 شخصا من بين المصابين الـ 691، ظهرت عليهم أعراض شديدة للمرض.