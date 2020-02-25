شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. البحرين تعلق الرحلات القادمة من الإمارات «48 ساعة» والان نبدء بالتفاصيل

تعلن شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 48 ساعة. وتؤكد شؤون الطيران المدني باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك. وتلفت شؤون الطيران المدني عناية المسافرين البحرينيين والمقيمين المتواجدين في المناطق الموبوءة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) الاتصال على الرقم +973 17227555.

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