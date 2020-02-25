إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا الى 7

ارتفع عدد ​حالات​ الوفاة في ​إيطاليا​، التي تشهد أكبر تفش ل​فيروس كورونا​ في ​أوروبا​، إلى 7 حالات، وتخطى عدد الإصابات ​الجديدة​ 220 الأغلبية العظمى منهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو الغنيتين بشمال البلاد. فيما أغلقت السلطات شمال البلاد الغني لكبح انتشار المرض.

ووضعت السلطات ما يقرب من 10 بلدات في منطقة لومبارديا، قرب ​ميلانو​ العاصمة المالية للبلاد، بإجمالي عدد سكان يبلغ تقريبا 50 ألف نسمة، رهن إجراءات حجر صحي فعلي كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة في بلدة صغيرة بمنطقة فينيتو المجاورة.