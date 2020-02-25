واشنطن تبحث مع كوريا الجنوبية الحد من المناورات العسكرية المشتركة بسبب كورونا

تبحث ​الولايات المتحدة الأميركية​ مع ​كوريا الجنوبية​، إمكانية الحد من المناورات المشتركة، بسبب الانتشار السريع ل​فيروس كورونا​.

وقال ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ في ​مؤتمر​ صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو: "بحث قائد ​القوات​ الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية روبرت أبرامز مع رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال بارك هان كي إمكانية الحد من إجراء التدريبات المشتركة بسبب المخاوف من فيروس كورونا".

هذا وأكدت قيادة القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أمس إصابة أحد أفراد عائلة جندي تابع للقوة الأمريكية، يعيش في مدينة "دايغو" جنوب شرق البلاد، بفيروس كورونا.

وأفادت ​القيادة​ بأن أول حالة إصابة بـ"كورونا" في ​القوات الأميركية​، هي لامرأة بالغة من العمر 61 عاما، زارت يومي 12 و15 شباط الجاري معسكر "كامب وكر" التابع لها، في مدينة "دايغو".