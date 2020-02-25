أعلنت الشرطة في بوركينا فاسو مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصرها، في كمين نصبه صباح أمس الاثنين مسلحون مجهولون لدورية أمنية في شمال وسط البلاد.
وقالت الشرطة في بيان إنه "صباح الاثنين تعرض فريق من وحدة التدخل السريع التابعة للشرطة الوطنية لكمين نصبه مسلحون مجهولون على الطريق الرابط بين بيسيلا وغيبغا"، في مقاطعة سانماتنغا الواقعة في شمال وسط البلاد.
وأضاف البيان أنه "نتيجة هذا الهجوم، قتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، وأصيب خمسة آخرون بجروح" من دون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء الجرحى مدنيين أم شرطيين.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 قتلى في كمين لدورية شرطة في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.