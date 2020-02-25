4 قتلى في كمين لدورية شرطة في بوركينا فاسو

أعلنت ​الشرطة​ في ​بوركينا فاسو​ مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصرها، في كمين نصبه صباح أمس الاثنين مسلحون مجهولون لدورية أمنية في شمال وسط البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إنه "صباح الاثنين تعرض فريق من وحدة التدخل السريع التابعة للشرطة الوطنية لكمين نصبه مسلحون مجهولون على الطريق الرابط بين بيسيلا وغيبغا"، في مقاطعة سانماتنغا الواقعة في شمال وسط البلاد.

وأضاف البيان أنه "نتيجة هذا الهجوم، قتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، وأصيب خمسة آخرون بجروح" من دون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء الجرحى ​مدنيين​ أم شرطيين.