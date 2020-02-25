السفارة الروسية بواشنطن تعرب عن قلقها إزاء مزاعم تدخل موسكو من جديد بالانتخابات

أعربت ​السفارة الروسية​ في ​واشنطن​، عن قلقها العميق "إزاء مزاعم التدخل الروسي في ​الانتخابات​ التمهيدية في ​الولايات المتحدة​"، مؤكدة أن" نشر مثل هذه الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات يضر بالعلاقات الروسية الأميركية.

واعتبرت في بيان أنه "من اللافت للنظر كيفية استغلال القوى السياسية في واشنطن هذه الخرافة لتحقيق أغراضها الانتهازية، واتهام بعضهم البعض بقضايا بعيدة عن الواقع، وبالتحديد "قضية تدخل روسيا" أصبحت تقليدا سياسيا أميركيا سيئا"، مشددة على أن "موقفنا بسيط ومفهوم، روسيا لا تتدخل في العمليات الداخلية للبلدان الأخرى"، داعية السياسيين الى "إنهاء هذه المزاعم، كما أن العنصر المعادي لروسيا في الصراع بين الأحزاب في الولايات المتحدة أدى بالفعل إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات الثنائية".