إدارة ترامب تطلب من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل.
وقالت متحدثة باسم إدارة الميزانية في البيت الأبيض، في بيان: "اليوم، ترسل الإدارة خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الكونغرس لتسريع عملية تطوير اللقاحات، ودعم التحضير والاستجابة، وشراء المعدات والإمدادات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا".
هذا وأفادت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق من اليوم، بالإشارة إلى مصادر بإن، "إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، ما في ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل".
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