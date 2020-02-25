سلطات البحرين تعلق الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة 48 ساعة خوفا من كورونا

أعلنت شؤون ​الطيران المدني​ في مملكة ​البحرين​، عن تعليق جميع الرحلات القادمة من ​مطار دبي​ الدولي ومطار ​الشارقة​ الدولي لمدة 48 ساعة، خوفا من ​فيروس كورونا​، مؤكدة أنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، حيث سيتم فحص جميع القادمين ل​مطار البحرين الدولي​ المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وشددت على، أنه "في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك"، منوهة بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق ​الوقاية​ من الفيروس.