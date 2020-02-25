سلطات كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 60 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الكوري الجنوبي للسيطرة على ​الأمراض​ والوقاية في بيان تسجيل 60 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، مبينا أن "إجمالي عدد المصابين بالوباء بلغ 893 شخصاً، في حين ارتفع إلى ثمانية عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بعدما توفي مريض واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأوضح المركز أنّ "49 من هذه الإصابات الجديدة سجّلت في دايغو، المدينة الواقعة في جنوب البلاد والتي تعتبر بؤرة الوباء، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية مجاورة لها".

وباتت ​كوريا الجنوبية​ ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد ​الصين​ التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر كانون الأول، وهذه أدنى حصيلة يومية تسجّل في كوريا الجنوبية منذ أربعة أيام إذ إنّ أعداد المصابين الجدد في هذا البلد خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت تتخطّى يومياً المئة.