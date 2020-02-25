إنتحار معتمرة عربية في مكة قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها

اعلنت الجهات الأمنية ​السعودية​ في مكة انها تباشر التحقيق في ​انتحار​ معتمرة "قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها بحي قرب الحرم المكي".

ولفتت صحيفة "سبق" السعودية الى ان "المعتمرة سودانية الجنسية، ووضعت حدا لحياتها صباح اليوم". ونقلت عن مصدر أمني، أن المعتمرة "رمت بنفسها من الدور الثاني من العمارة التي تقطنها، مما أدى إلى وفاتها على الفور".

وفتحت ​الشرطة​ تحقيقا موسعا في الحادثة لمعرفة ملابسات الحادثة. ولم تكشف السلطات حتى ​الساعة​ ملابسات الحادث، ولم ترجح رسميا ما إذا كان الحادث "انتحارا".