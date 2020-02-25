بري: لاتخاذ الاجراءات المطلوبة لإنقاذ لبنان وإخراجه من الازمة

ذكرت صحيفة "الجمهورية أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أعرب عن تقديره للموقف الفرنسي حيال ​لبنان​، مشدداً أمام زوّاره على انّ "المطلوب أن نسعى ما أوتينا في سبيل القيام بالاصلاحات واتخاذ الاجراءات المطلوبة لإنقاذ لبنان وإخراجه من الازمة".

كما أعرب بري عن إستعداده "للقيام بأي عمل يُساعد في هذا المجال، إن من موقعه السياسي او من خلال مجلس النواب"، مؤكدا أن "الشرط الاول لمعالجة الازمة، هو ان نقدّم الى أهلنا دولة حديثة وعادلة، وهذا ما تحققه الاصلاحات، و​الدولة المدنية​".