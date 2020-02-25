جابر:عجز البنك المركزي يتراوح ما بين 40 الى 50 مليار دولار ويجب تغطيته

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أن "زيارة وفد ​صندوق النقد​ لا تأتي في إطار صياغة برنامج إنقاذ ل​لبنان​ أو خطة سيضطرّ لبنان الى السير بها، بل انّ نصيحة ​صندوق النقد الدولي​ للبنان تتمثّل بإعداد خطة محلية تناسب أوضاعه وتحظى بصدقية ​المجتمع الدولي​"، مشددا على أنّ "لبنان، بالإضافة الى الأزمات العديدة التي يعانيها، يعاني أزمة أكبر تشكّل العائق الاساس، هي أزمة الصدقية. وبالتالي، فإنّ أي خطة سيعدّها لبنان يجب ان تبعث بمؤشرات عملانية من خلال تنفيذ خطوات جديّة، مثل تعيين الهيئات الناظمة بطريقة شفافة ومستقلّة، تعيين مجلس ادارة جديد ل​مؤسسة كهرباء لبنان​، تطبيق قانون الشراكة بين ​القطاع الخاص​ والعام وغيرها من الإجراءات البسيطة التي تؤشر الى جدّية ​الحكومة​ ونيّتها في الشروع بالإصلاح".

وأوضح جابر في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "برنامجاً للدعم المالي من قِبل صندوق النقد الدولي ليس أمراً مطروحاً اليوم، ولا يوجد قرار في هذا الاطار. والدليل انّ الحكومة لم تطلب دعماً مالياً من الصندوق بل فقط استشارة تقنية"، معتبرا "ألا جدوى من معرفة حجم السيولة المتبقّي لدى ​مصرف لبنان​، فالمعلوم انّ عجز ​البنك المركزي​ يتراوح ما بين 40 الى 50 مليار ​دولار​، وبالتالي يجب تغطيته عبر توزيع الخسائر بين سندات الخزينة واليوروبوندز و​المصارف​".