مصادر للجمهورية: النقاشات مع وفد صندوق النقد كلها تصبّ نحو اتخاذ خيار يراعي مصلحة الجميع

ذكرت مصادر متابعة لمهمة وفد ​صندوق النقد​ الدولي، عبر صحيفة "الجمهورية" أن "الجواب عن الطلب اللبناني سيظهر في غضون ايام، حيث قرّر الصندوق تقديم اقتراحاته خلال اسبوع من اليوم بعدما اطّلع على كامل المعلومات التي كان يريدها من المعنيين ليبنى على الشيء مقتضاه. بحيث ستبدأ المرحلة الثانية من مهمة البعثة لجهة تحديد الخطوات التي من الواجب اتخاذها للخروج التدريجي من ​الأزمة​ القائمة كما يراها الصندوق".

وقالت مصادر ​السراي الحكومي​ لـ"الجمهورية" انّ "الاجواء العامة للنقاشات والمباحثات مع وفد صندوق النقد، لم تخرج عن السياق الايجابي، بل كانت صريحة بحثت فيها جملة أفكار كلها تصبّ نحو اتخاذ خيار يراعي مصلحة الجميع"، مشيرة الى أن "القرار النهائي لم يتبلور بعد، بل يتطلب اياماً عديدة، ليطرح الامر مجدداً في ​مجلس الوزراء​ لاتخاذ القرار الملائم في ما خَص سندات اليوروبوندز". وإذ أوحت المصادر انّ الاتجاه الغالب هو للاتفاق على تأخير تسديد السندات، الّا انها قالت انّ الأمر لم يحسم بعد، بل يتطلب بعض الدراسة.