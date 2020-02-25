مصادر للجمهورية: دول الاتحاد الاوروبي تدعم الاهداف الاصلاحية التي حدّدتها الحكومة

أكدت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام تدعم الاهداف الاصلاحية التي حدّدتها الحكومة اللبنانية. مع التزامها الكامل دعم لبنان وشعبه ووحدته وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، وكذلك الالتزام بالأهداف المتّفق عليها في مؤتمر "سيدر".
وإذ عكست المصادر ارتياح الاتحاد الاوروبي "للمسار الذي بدأت تسلكه الحكومة اللبنانية وللجدية الملموسة في مقاربتها الأزمة"، أعربت عن أملها في ان تثمر استجابة الحكومة سريعاً للمطالب المشروعة للشعب اللبناني، نتائج ملموسة، ولاسيما لناحية مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المُلحّة والتي طال انتظارها".
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