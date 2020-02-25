مصادر للجمهورية: دول الاتحاد الاوروبي تدعم الاهداف الاصلاحية التي حدّدتها الحكومة

أكدت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "دول ​الاتحاد الاوروبي​ بشكل عام تدعم الاهداف الاصلاحية التي حدّدتها الحكومة ال​لبنان​ية. مع التزامها الكامل دعم لبنان وشعبه ووحدته وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، وكذلك الالتزام بالأهداف المتّفق عليها في مؤتمر "سيدر".

وإذ عكست المصادر ارتياح الاتحاد الاوروبي "للمسار الذي بدأت تسلكه ​الحكومة اللبنانية​ وللجدية الملموسة في مقاربتها ​الأزمة​"، أعربت عن أملها في ان تثمر استجابة الحكومة سريعاً للمطالب المشروعة للشعب اللبناني، نتائج ملموسة، ولاسيما لناحية ​مكافحة الفساد​ وتنفيذ الإصلاحات المُلحّة والتي طال انتظارها".