مصدران: رئيس الوزراء الماليزي مهاتير يقدم خطاب استقالته للملك

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كوالالمبور (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.
وتولى مهاتير (94 عاما) منصبه في مايو أيار 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.
وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا سيصدر قريبا.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)
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مقدم من يورو نيوز
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مهاتير محمد ينتقد ترامب "ومصطلح "معاداة السامية"
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.