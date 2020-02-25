دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصدران: رئيس الوزراء الماليزي مهاتير يقدم خطاب استقالته للملك كوالالمبور (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد. وتولى مهاتير (94 عاما) منصبه في مايو أيار 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة. وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا سيصدر قريبا. (إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي) شاهد ايضًا: مهاتير محمد ينتقد ترامب "ومصطلح "معاداة السامية" مقدم من يورو نيوز انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: ساحرات يجدفن قبالة سواحل فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية Euronews Arabia

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