شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتزويد الوحدات الصحية بالبحيرة بالأطباء والأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، باقتراح برغبة بشأن تزويد الوحدات الصحية بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالأطباء والمعدات والأجهزة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى، في واحدا من أبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن محدودى الدخل لا طاقة لهم بالحصول على الخدمة في مستشفيات القطاع الخاص الذى شهد مغالاة كبيرة في الأسعار مقابل الخدمة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك عددا من الوحدات الصحية بمركز ومدينة كفر الدوار تعانى من عجز صارخ في العنصر البشرى، والأجهزة والمعدات، مما تسبب في صعوبة الحصول على الخدمة الطبية اللازمة للأهالى، وفى نفس الوقت هناك تدنى واضح في المنظومة الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مما جعل السبيل الوحيد للحصول على الخدمة هو القطاع الخاص الذى يعانى من غياب الرقابة والتفتيش.

وطالب عضو البرلمان، حصر نسبة العجز بكافة الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة وبشكل عام، ووضع سبل لحل الأزمة بشكل عاجل، على أن يتم توفير الأجهزة والمعدات الطبية، ومن ثم حل أزمة العنصر البشرى الذى يعد أهم عناصر تقديم الخدمة الطبية اللازمة في القطاع، على أن يكون هناك رؤية للتعامل مع الأزمة جذريا لعدم عودته للساحة مرة أخرى.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس ".

" لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس ".