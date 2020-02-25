شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من بيع أدوية عبر الأرصفة وتداول منتجات طبية مغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن بيع بعض الأدوية على الأرصفة في الشوارع ببعض المناطق خاصة العشوائية، وتداول بعض المنتجات الطبية غير المطابقة للمواصفات والمصنعة تحت بير السلم، والتي تفتقد لمعايير الجودة والسلامة، وتهدد حياة المواطنين، وتساهم في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة، في الوقت الذى تبذل الدولة جهودا كبيرة لتحسين منظومة الصحة.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سبق وأن تقدم بعدد من الطلبات في ذات الشأن، ولم يتم البت في هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على حياة المواطنين، كما أنه في الآونة الأخيرة يتم تداول عدد من المنتجات والعقاقير الطبية غير المطابقة للمواصفات، والتي يتم تصنيعها بطرق غير قانونية، وتعد مصدر من مصادر الأمراض.

وطالب عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة والتفتيش لمنع تداول هذه المنتجات، وذلك من خلال القضاء على ظاهرة مصانع بير السلم، بالإضافة لزيادة وعى المواطنين حول خطورة استعمال أدوية من على الأرصفة، وأنها من الممكن ان تسبب خطر وامراض مزمنة للمرضى، خاصة وأنها غير محفوظة بالطرق السليمة، وقد يكون بعضها منتهي الصلاحية، وهناك العديد من القنوات الرسمية التي يمكن الحصول على الأدوية للحالات غير القادرة، ولكن الحصول على الأدوية من على الأرصفة خطر يهدد الصحة العامة.

هذا وقد أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة تهريب المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة والمُقلدة من أخطر التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية وعملية التصنيع فى مصر، مطالبا بتغليظ العقوبة على جريمة التهريب وكذلك الرشوة لتصل إلى الإعدام، موضحا "لأن هذه المنتجات تتسبب فى الموت أو الإصابة بالأمراض المستعصية والعمى وعاهات مستديمة لمستخدميها".