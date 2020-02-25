بالصور- الثلوج تغطي سانت كاترين وسيول محدودة في وادي وتير

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تساقطت الثلوج على مدينة سانت كاترين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الثلوج تساقطت على المدينة في إطار موجة الطقس السيئة التي تتعرض لها مناطق واسعة من جنوب سيناء.

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وأضاف رئيس المدينة، أن هذا الحدث يأتي للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، حيث تعرضت المدينة الشهر الماضي، لثلوج غطت المدينة بأكملها وحولتها إلى قطعة بيضاء، مؤكدًا أن السياح يأتون من كل حدب وصوب لمشاهدة الثلوج، ولا سيما فوق جبل موسي.

في سياق متصل تعرضت معظم مدن محافظة جنوب سيناء لأمطار شديدة، تحولت إلي سيول متوسطة في وادي وتير، وقرر محافظ جنوب سيناء، استمرار رفع حالة الطوارئ، وإزالة مخلفات السيول أول بأول حتى لا تعطل حركة المرور على الطرق الرئيسية.

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