بالصور- هطول أمطار غزيرة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
تعرضت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بموجة صقيع، دون تأثير على حركة السير على الطرق العامة والسريعة بنطاق المحافظة.
وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء الاثنين، رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول تعرض البلاد لموجة طقس سيئة، وهطول أمطار غزيرة.
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