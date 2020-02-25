ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 893

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ): سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 893 حالة. وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض في بيان أن البلاد سجلت حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. ​

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