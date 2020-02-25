وزارة الصحة الصينية: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​ أن حصيلة ال​وفيات​ الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ ارتفعت ​​​​إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين، مبينة أن "62 وفاة سجّلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى".

وأوضحت أنّه "في ما خصّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثّل ارتفاعاً بالمقارنة مع الحصيلة التي سجّلت الإثنين وبلغت 409 إصابات جديدة".