حدث ليلًا| الحكومة تعطل الدراسة بسبب الأمطار.. وتفاصيل جديدة عن أتوبيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الثلاثاء لسوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، على مستوى الجمهورية، الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية.

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- الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: "لم يتعطل.. والفريق طلب التحرك 4:30 عصرًا"

كشف مصدر مسؤول بالشركة المالكة للأتوبيس الناقل لفريق الزمالك إلى ستاد القاهرة، كواليس رحلة الفريق للمشاركة بمباراة القمة أمام فريق الأهلي.

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- مدير أتوبيس الزمالك: التحركات مُراقبة بـ"GPS".. ولم يتواصل معنا أحد

كشف إسلام طرخان، مدير السياحة بالشركة المالكة للأتوبيس الناقل لفريق الزمالك إلى ستاد القاهرة، أن تحركات حافلة الزمالك في طريقها للقاء القمة كانت مراقبة بـ"GPS"، وفقًا لتعليمات وزارة السياحة بشأن الحافلات السياحية.

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- متحدث الوزراء: قرار تعطيل الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين وأساتذة الجامعات

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، يشمل المعلمين وأساتذة الجامعات وليس الطلاب فقط، قائلًا: "اليوم عطلة مثل يوم الجمعة".

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- بـ15 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق بمصنع "بوليمرز" للأرضيات بالعاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، على حريق هائل نشبَّ بصالة إنتاج مصنع "بوليمرز" لصناعة الأرضيات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

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- رفع أسعار السجائر ضمن 5 قوانين أقرها البرلمان في جلسته العامة الاثنين

أقر مجلس النواب بجلسته العامة 5 قوانين دفعة واحدة، كان أبرزها زيادة القيمة المضافة على أسعار التبغ والسجائر، وتعديلات قانون مكافحة الإرهاب وحماية البيانات الشخصية، فيما وصل الجدل المسار بشأن الدكتور مجدي يعقوب لقبة البرلمان.

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- توضيح وتحذير.. التموين تكشف مصير أصحاب البطاقات بعد مراجعة أرقام الهواتف

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم البدء في مراجعة أرقام الهواتف المحمولة المُسجلة من قبل المواطنين على موقع دعم مصر بناء على الرسالة المبعوثة إليهم على بون صرف الخبز بداية الشهر الجاري.

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- الأمطار تضرب 13 محافظة.. و"التنمية المحلية" تتابع تطورات الموقف

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات.

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- الصرف الصحي: سقوط 5 ملايين متر مكعب أمطار.. والشبكة استوعبت 4 فقط

قال المهندس عادل زكي رئيس هيئة الصرف الصحي في القاهرة، إن شبكة الصرف بالعاصمة تستطيع تحمل أمطار كثافتها 5 أمتار، مضيفًا أن الأمطار التي سقطت اليوم على القاهرة والجيزة قدرت كثافتها بـ20 مترًا.

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- سيول وأمطار غزيرة تضرب وسط سيناء

قال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن سيولًا متوسطة ضربت 3 مناطق بوسط سيناء، وهي منطقة أبو صوان التابعة لقرية وادي الحاج، ومنطقة البدع التابعة لقرية التمد، ومنقطة البيضا التابعة لقرية الكونتلا في نطاق مركز نخل بوسط سيناء، موضحًا أن أشد السيول الثلاثة كان سيل منطقة التمد.

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-الكويت تسجل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من مدينتي طهران وقم بإيران، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى خمس حالات.

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- مؤسس "ويكيليكس" يقاوم الترحيل إلى الولايات المتحدة أمام المحاكم البريطانية

حث محامي جوليان أسانج مؤسس موقع التسريبات الشهير "ويكيليكس" محكمة بريطانية على وقف تسليمه إلى الولايات المتحدة، في اليوم الأول من محاكمته المتوقع أن تستمر لعدة أشهر.

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