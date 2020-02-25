ارتفاع حالات الوفاة بـ "كورونا" في الصين إلى 2663

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصًا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصًا، حسبما أفادت السلطات الصحية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس الاثنين، إن الصين سجلت 409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد انخفاضًا من 648 حالة يوم السبت، ولكن اللجنة قالت فى بيان إن عدد حالات الوفاة الجديدة ارتفع إلى 150 حالة مقابل 97 حالة خلال نفس الفترة.

وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني، بأن أكبر سلطة تشريعية في البلاد قررت رسميًا تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم الخامس من مارس، في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكبر من 70 ألفاً في الصين.​