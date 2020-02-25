​رئيس "التنمية الثقافية" يكشف سر مشاركة 6 فنانين فقط في سومبوزيوم أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن مشاركة عدد قليل من النحاتين في اليوبيل الفضي لسومبوزيوم أسوان الدولي للنحت، لا علاقة له بالأزمة المالية التي يتخيل البعض أنها تضرب الصندوق.

وكشف عبدالوهاب، في تصريحات خاصة بـ"الخليج 365"، أن الصندوق قرر اختيار 15 نحاتًا خلال الدورة اليوبيل الفضي، ولكن ثلاثة منهم اعتذروا من البداية بعد الاستقرار عليهم من قبل اللجنة العليا للسبوزيوم، كما اعتذر 3 آخرين قبيل انطلاق السومبوزيوم بأيام قليلة.

وقال عبدالوهاب: "اكتشفنا عندما تحدثنا معهم وأردنا تكريمهم أنهم متواجدون في سومبوزيوم دبي للنحت، وفضلوا التواجد هناك دون التواجد في سومبوزيوم أسوان، الذي كان له الفضل عليهم في بدايتهم وشاركوا في دوراته الأولى، ومع ذلك رأينا الكثير من كبار الفنانين يفضلون المشاركة في اليوبيل الفضي رغم كل المعوقات التي قابلتهم".

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وأكمل عبدالوهاب: "أحد السومبوزيومات نجح في اختطاف عمال سومبوزيوم أسوان، وانتظرناهم أن ينتهوا من إقامته حتى يقومون بعملهم المعتاد في السومبوزيوم، إلا أننا وجدناهم يؤجلون ختام فعالياتهم أسبوع آخر".

شهدت دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، حيث شارك هذا العام من: هولندا الفنان "تون كال"، إكرام القباج من "المغرب" وعلى نورى من "العراق"، ومن مصر شارك عدد من الفنانين هم : الدكتور حسن كامل، الدكتور شمس القرنفلى، الدكتور سعيد بدر، الفنان هانى السيد، الفنان ناثان دوس والفنان هشام عبد الله.

جدير بالذكر أن سيمبوزيوم أسوان هو الأول والأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدماً جرانيت أسوان الشهير، ويتولى الإشراف عليه هذا العام الفنان الدكتور هانى فيصل قوميسيرًا عامًا.​