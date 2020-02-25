السيطرة على حريق في مصنع ملابس بقليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في مصنع ملابس بمدينة قليوب، على مساحة 1000 متر، وجرى الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع ملابس في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية على مساحة 1000 متر.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.​