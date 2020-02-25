كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ2663 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، قبل قليل، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 2663 حالة وفاة، وارتفاع عدد المصابين إلى 77658 حالة إصابة.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن الصين سجلت 71 حالة وفاة جديدة، وإصابة 508 حالات جديدة بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.