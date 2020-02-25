عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض: نحتاج إلى تمويل لحماية الأمريكيين من كورونا

الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال متحدث باسم البيت الأبيض، مساء الإثنين، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أموال لتمويل جهود التعامل مع فيروس كورونا دون أن يؤكد تقارير تفيد بأن الإدارة تستعد لأن تطلب من الكونجرس الموافقة على حزمة إنفاق طارئة.



وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز: "نحتاج إلى بعض الأموال هناك لضمان أننا نحمي جميع الأمريكيين وأن نكون في أمان".

ورداً على سؤال عن حجم الأموال التي قد يطلبها البيت الأبيض من الكونجرس، قال جيدلي "ليس لدي أي إعلان عن مبلغ محدد بعد لكننا في حاجة لمكافحة هذا الأمر".

100 مليون دولار

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وفي مطلع الشهر الجاري، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستقدم 100 مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى تأثرت بفيروس الكورونا المستجد، بغية مكافحة الوباء.

وأعلن بومبيو في بيان "هذا الالتزام -مع مئات ملايين الدولارات المقدمة بسخاء من جانب القطاع الخاص الأمريكي- يظهر القيادة الأمريكية القوية في الرد على الوباء".

يأتي ذلك عقب أن أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهود نظيره الصيني في مكافحة كورونا، وتطويق الفيروس المستجد الذي لم يتوصل العلماء لعلاج أو لقاح له بعد.

والسبت الماضي، قررت ولاية كاليفورنيا عزل آلاف الأشخاص خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت اتخذت السلطات الفيدرالية إجراءات إضافية في مواجهة المرض الذي يخشى أن يتحول إلى وباء.

وقالت إدارة الصحة العامة فى كاليفورنيا، وفقاً لقناة "الحرة" الأمريكية "إن 7600 شخص عادوا إلى الولاية بعد زيارة الصين أثناء تفشي الفيروس المستجد، طلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم هذا الشهر، بينما يحاول مسؤولو الصحة وقف انتشار الفيروس".