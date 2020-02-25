شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" توقع اليوم برتوكولا مع صندوق الإسكان الاجتماعى على وحدات لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف نقابة الصحفيين اليوم المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لتوقيع بروتوكول حصول النقابة على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعى فى عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وقيادات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن النقابة اتفقت مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 600 وحدة لمحدودى الدخل ولغير محدودى الدخل على أن تعلن تفاصيل الوحدات فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقب توقيع البروتوكول الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء 25 فبراير.

وكانت نقابة الصحفيين، قد أعلنت من قبل عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية، عقب الاتفاق عليها مع هيئة الأوقاف المصرية، ويشمل الإعلان وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمدينة بدر بمساحات تبدأ من 56-81 مترا، وبأسعار تبدأ من 250-300 ألف جنيه، ومدينة قليوب بمساحات تبدأ من 109- 126 مترا، وبأسعار تبدأ من 418-490 ألف جنيه، وحدائق القبة بشارع ولى العهد بمساحة 115 مترا وبسعر 836 ألف جنيه، و6 أكتوبر بكومباوند طيبة جاردنز بمساحات من 174- 280 مترًا بسعر 6000 جنيه للمتر، على أن يسدد من 25-50 % من قيمة الوحدة مقدما، والباقى على 3 سنوات بدون فوائد أو 10 سنوات.