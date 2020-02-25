الأمانة العامة لحزب المصباح ستعقد لقاءها الشهري في مدينة العيون

من المرتقب، أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لقاؤها الشهري، يوم السبت المقبل في مدينة العيون، بحسب ما صرح به سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب المصباح.
وقال سليمان العمراني، إن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتمعوا اليوم الإثنين، وتم الإتفاق حول برنامج زيارة الأمانة العامة للحزب العدالة والتنمية للمدينة العيون.
وأضاف العمراني، أن اللقاء الشهري، سيتميز، بعرض مصطفى الخلفي، حول مسار القضية الوطنية، ثم عرضا ثانيا حول النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية.
وأورد نايب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه سيتم تقديم أيضا خلال الاجتماع المذكور، الحصيلة السياسية للحزب في هذه الجهة، فضلا عن عقد لقاء تواصليا مفتوحا مع سكان مدينة العيون، وسيختتم البرنامج المذكور بزيارة لأقاليم الجهة.
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