شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:32 صباحًا, 25 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وأفادت الوزارة بأنه تم فحص المواطنة البحرينية فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار التي أكدت إصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.