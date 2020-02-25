شكرا لقرائتكم خبر عن طرفا الأزمة الليبية يعلقان مشاركتهما بمباحثات جنيف والان نبدء بالتفاصيل

علق طرفا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أمس الاثنين، مشاركتهما في مباحثات جنيف، حيث كانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت أمس: إنها توصلت مع طرفي الصراع في البلاد إلى مسودة اتفاق لوقف «دائم» لإطلاق النار، ودعت الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.

» مسودة اتفاق

وقالت البعثة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني: «انتهت عصر يوم الأحد 23 فبراير الجاري الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة /‏‏‏‏ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة».

ووفقا للبيان، يشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

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» تعليق مشاركة

وأشار البيان إلى أنه خلال هذه الجولة عملت البعثة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

واتفق الطرفان، وفقا للبيان، على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على حكومة الوفاق، وعلى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، من أجل إجراء مزيد من التشاور، على أن يلتقي الطرفان مجددا في جنيف الشهر القادم لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وأفاد بيان سابق، الإثنين، بأن أعضاء البرلمان في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ، سيعلقون مشاركتهم في محادثات السلام السياسية مع نظرائهم المتحالفين مع حكومة الوفاق.

وكانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين في جنيف يوم الأربعاء، لإنهاء الحرب الدائرة من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.