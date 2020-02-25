شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 جنود أتراك في غارات على إدلب والان نبدء بالتفاصيل
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال إن أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي لخفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأوضحت المصادر أن الغارات استهدف نقطة المراقبة في منطقة كنصفرة في جنوبي ريف إدلب.
ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن 10 جنود أتراك قتلوا وأصيبوا بعدما شنت طائرات الأسد والروسية غارات على نقطة مراقبة في جنوبي إدلب.
وأضاف المرصد: إن الضربات الجوية أدت إلى إعطاب واحتراق عدة آليات تركية أيضا.
وفي سياق متصل، قال المرصد السوري إنه رصد هجوما بريا جديدا تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف إدلب.
ويأتي الهجوم في ظل قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية.
وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشل الهجومين السابقين للفصائل والأتراك في السيطرة على البلدة.
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